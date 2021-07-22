Бизнесмен организовал в Колумбии фестиваль борьбы в честь тренера из Дагестана

Махачкала, 22 июля. В Колумбии прошел фестиваль борьбы, посвященный дагестанскому тренеру Эседуллаху Шахмарданову, сообщили ФАН в минспорте Дагестана. Спортивное мероприятие предполагается сделать ежегодным.

По данным ведомства, фестиваль на собственные средства организовал ученик Шахмарданова, чемпион Панамериканских игр Маурисио Пава. В настоящее время он живет в Мадриде, где занимается бизнесом. Борцовский турнир прошел в городе Кали с участием молодых спортсменов со всей Колумбии.

«В Кали съехались юноши и девушки со всех уголков Колумбии. Фестиваль борьбы, по замыслу организаторов, со следующего года станет традиционным», — отметили в минспорте Дагестана.

Заслуженный тренер России по вольной борьбе Эседуллах Шахмарданов проработал в Колумбии более десяти лет. За это время он подготовил победителей и призеров олимпиад, Панамериканских игр, чемпионатов Южной Америки. Его воспитанница Жаклин Рентериа стала первым в истории Колумбии призером Олимпийских игр по борьбе.

Шахмарданов умер в сентябре 2020 года в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. После этого в Колумбии местные спортсмены устроили акцию в честь тренера — они оделись в футболки с его изображением.

Ранее ФАН сообщал, что уроженцы Дагестана завоевали лицензии по вольной борьбе на Олимпийские игры в Токио сразу для восьми различных стран. Помимо России, они будут представлять Венгрию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан.