Сделка Байдена с Германией по «Северному потоку - 2» возмутила политиков в США

Вашингтон, 22 июля. Американские политики раскритиковали президента США Джо Байдена за сделку с Германией по «Северному потоку — 2». Об этом сообщили журналисты.

Решение главы США договориться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу российско-европейского газопровода возмутило сенаторов как в Демократической, так и в Республиканской партиях. Политики осудили Байдена за создание «преимуществ» для России и рассказали, чем обернется эта сделка с Германией.

«Появятся факторы уязвимости», — констатировал сенатор-демократ Бен Кардин.

Политик отметил, что сейчас поздно останавливать использование «СП-2». Другой сенатор от Республиканской партии США Тед Круз, по совместительству один из авторов санкций против газопровода, назвал сделку с Германией «геополитической ошибкой».

«Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена», — приводит его слова издание Politico.

Президент США ранее отметил, что строительство «СП-2» завершилось на 99%. Байден уверен в невозможности остановить реализацию проекта газопровода.