Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 11:51
11:49
Армия
Генеральная репетиция главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте
11:49
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Мадагаскара
11:49
Армия
Стали известны сроки завершения летных испытаний российского вертолета Ка-62
11:48
Спорт
Вратари пожаловались на непредсказуемость полета новых мячей РПЛ
11:46
Весь мир
Армия на экспорт: что думают турки о кампании Анкары в Афганистане
11:45
Происшествия
Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца
11:43
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской
11:43
Общество
Россиянка раскрыла секрет хорошего отдыха в Абхазии
11:40
Общество
Путин отметил многогранный талант Олега Газманова
11:38
Армия
В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate
Все новости

Сделка Байдена с Германией по «Северному потоку - 2» возмутила политиков в США
Политика
Сделка Байдена с Германией по «Северному потоку - 2» возмутила политиков в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 июля. Американские политики раскритиковали президента США Джо Байдена за сделку с Германией по «Северному потоку — 2». Об этом сообщили журналисты.

Решение главы США договориться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу российско-европейского газопровода возмутило сенаторов как в Демократической, так и в Республиканской партиях. Политики осудили Байдена за создание «преимуществ» для России и рассказали, чем обернется эта сделка с Германией.

«Появятся факторы уязвимости», — констатировал сенатор-демократ Бен Кардин.

Политик отметил, что сейчас поздно останавливать использование «СП-2». Другой сенатор от Республиканской партии США Тед Круз, по совместительству один из авторов санкций против газопровода, назвал сделку с Германией «геополитической ошибкой».

«Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена», — приводит его слова издание Politico.

Президент США ранее отметил, что строительство «СП-2» завершилось на 99%. Байден уверен в невозможности остановить реализацию проекта газопровода.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сделка Байдена с Германией по «Северному потоку - 2» возмутила политиков в США
сша байден сп-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru