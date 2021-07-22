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Генпрокуратура РФ обвинила Украину в крушении MH17

  /   Обновлено: 22 июля 2021 10:54
Политика
Генпрокуратура РФ обвинила Украину в крушении MH17
Prt Scr courtmh17.com

Москва, 22 июля. Генпрокуратура России объяснила, почему вина за крушение малайзийского лайнера MH17 лежит исключительно на украинской стороне.

Согласно тексту сообщения, Киев не перекрыл воздушное пространство над Донбассом, несмотря на проведение боевых действий в регионе. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Украина регулярно фабрикует новые доказательства с целью переложить ответственность за инцидент на Россию.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин почтил память погибших на месте катастрофы MH17. По его словам, жители Донбасса знают, что такое терять близких людей.

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