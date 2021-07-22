Эфир: Есть ли перспектива воссоединения Белоруссии с Россией



В четверг, 22 июля, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждается результат антибелорусских санкций и визит Светланы Тихановской в США.

Западные санкции ударили не только по авиасообщению с Белоруссией, но и по стратегическому экспорту страны — продукции нефтехимической промышленности и производству удобрений. Однако Белоруссия готова к перестройке экспорта и уже приступила к освоению новых направлений.

Куда и через какие перевалочные пункты отправится продукция, произведенная в Белоруссии? Насколько успешной оказалась авиаблокада республики? По каким причинам страны Азии и Африки отказались участвовать в санкциях против Минска? Почему в США не воспринимают всерьез Тихановскую? И сможет ли Лукашенко проявить многовекторность и снова задружиться с ЕС и США?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечает белорусский политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской Общественной палаты Николай Сергеев.