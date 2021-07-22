Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 11:51
11:49
Армия
Генеральная репетиция главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте
11:49
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Мадагаскара
11:49
Армия
Стали известны сроки завершения летных испытаний российского вертолета Ка-62
11:48
Спорт
Вратари пожаловались на непредсказуемость полета новых мячей РПЛ
11:46
Весь мир
Армия на экспорт: что думают турки о кампании Анкары в Афганистане
11:45
Происшествия
Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца
11:43
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской
11:43
Общество
Россиянка раскрыла секрет хорошего отдыха в Абхазии
11:40
Общество
Путин отметил многогранный талант Олега Газманова
11:38
Армия
В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate
Все новости

Эфир: Есть ли перспектива воссоединения Белоруссии с Россией
Политика
Эфир: Есть ли перспектива воссоединения Белоруссии с Россией
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ


В четверг, 22 июля, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждается результат антибелорусских санкций и визит Светланы Тихановской в США.

Западные санкции ударили не только по авиасообщению с Белоруссией, но и по стратегическому экспорту страны — продукции нефтехимической промышленности и производству удобрений. Однако Белоруссия готова к перестройке экспорта и уже приступила к освоению новых направлений.

Куда и через какие перевалочные пункты отправится продукция, произведенная в Белоруссии? Насколько успешной оказалась авиаблокада республики? По каким причинам страны Азии и Африки отказались участвовать в санкциях против Минска? Почему в США не воспринимают всерьез Тихановскую? И сможет ли Лукашенко проявить многовекторность и снова задружиться с ЕС и США? 

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечает белорусский политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской Общественной палаты Николай Сергеев.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эфир: Есть ли перспектива воссоединения Белоруссии с Россией
санкции против белоруссии россия и белоруссия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru