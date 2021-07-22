МФЦ в «Софии»: норматив надо делать, а сделанный — публиковать. Колонка Анатолия Вассермана

На днях довелось мне пообщаться с группой энтузиастов, попросивших меня замолвить словечко за обустройство многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» в кинотеатре «София», реконструируемом сейчас в столь же многофункциональный досуговый центр. Меня их доводы убедили. Ближайший сейчас к этому кварталу МФЦ — на окраине района, чуть ли не у Московской кольцевой автодороги (МКАД), и часто переполнен. А рядом с «Софией» строят дом по программе реновации, так что в ближайшее время народу станет ещё больше и существующего МФЦ точно не хватит.

Кстати, размещение МФЦ в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) — дело естественное. Пошёл человек с документами разбираться — заодно и отдохнул, и прикупил что-то, и прочими способами совместил приятное с полезным. Например, в громадном ТРЦ «Щёлковский», недавно пристроенном к главному автовокзалу Москвы, с МФЦ соседствует прививочный пункт, так что приезжий может сразу и документы выправить, и здоровье себе обеспечить.

Словом, пообещал я выступить в поддержку предложения — что сейчас и делаю. Но попутно заинтересовался: почему, собственно, столь очевидное предложение не адресовано напрямую лицам, принимающим решения? Есть ли у таких лиц чёткие основания для принятия решений или МФЦ размещаются просто по мере выявления подходящих помещений и выделения денег? И как связан поиск денег и помещений с числом жителей в окрестностях?

Надеюсь, какие-то нормативы по МФЦ даже если не были прописаны в момент появления самой концепции, то по меньшей мере сложились явочным порядком по ходу накопления опыта. Полагаю необходимым опубликовать их, чтобы граждане могли самостоятельно понять, каковы их шансы на обретение помощи по соседству. Да ещё и предусмотреть при публикации обратную связь: если что-то в правилах граждане сочтут неудачным — пусть сообщат поскорее, чтобы специалисты могли проверить и при необходимости поправить.

vk.com / Онотоле Вассерман

Разумеется, такие публикации с обратной связью нужны не только по МФЦ, но и по любым вопросам, касающимся рядовых граждан. Сейчас есть разве что механизм официальных публикаций в «Российской газете» и на сайтах администраций разного уровня, но там с обратной связью пока всё куда хуже, чем нужно большинству. Да и поиск зачастую оставляет желать лучшего.

Очевидно, сформировать единый порядок таких публикаций — задача прежде всего законодателей федерального уровня. Хотя, скорее всего, и другие ветви и уровни власти тоже могут подсказать на сей счёт немало полезного.

Кто-то спросит: зачем это нужно, когда есть депутаты и администрации разных уровней и можно к ним обратиться напрямую? Ну, у них и других задач немало. Депутаты должны прежде всего принимать законы и правила, задающие обычный порядок действий. Администрации — действовать по правилам и при необходимости выявлять несогласованность правил с жизнью. Конечно, граждане своими обращениями помогают и законодательной, и исполнительной власти замечать узкие места, требующие первоочередной расшивки. Но чтобы не завалить власть вопросами, на самом деле уже прописанными в правилах, граждане должны иметь возможность легко и быстро проверять: а что, собственно, уже решено по важному для них в данном случае поводу?

А уж приучить граждан начинать с такой проверки, а не обращаться сразу к потенциальному толкачу их запросов — отдельная задача, входящая в комплексное понятие правовой культуры.

(По требованию автора в тексте сохранены авторская орфография и пунктуация. — Прим. ФАН).