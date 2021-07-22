Получить одобрение на кредит, а затем потратить полученные деньги в свое удовольствие — вариант, который, безусловно, понравится всем. Но как же мы печалимся, когда приходит время отдавать ежемесячный платеж. Тем более зачастую наши желания растут — и вот мы уже влезаем в следующий кредит, а потом и в последующий, пока не наступает время, когда в кредитных картах, платежах, процентных ставках, сроках происходит путаница, и встает вопрос: что с этой кредитной нагрузкой делать? Выход — рефинансирование кредита. Что же это такое? В чем плюсы и минусы процедуры рефинансирования? Кому она подходит? В чем разница между рефинансированием потребительского и ипотечного кредита? Разбираемся вместе с экспертом по налогообложению и бухгалтерскому учету Аллой Семеновой.

фото из личного архива Аллы Семеновой /

Что такое рефинансирование кредита?

«Под рефинансированием принято понимать процедуру, которая направлена на перезаключение кредитного договора на новых условиях, более выгодных как для заемщика, так и для банка, — говорит Алла Семенова. — Важно понимать, что эту процедуру можно провести как в своем банке, так и обратиться в любой другой. В свою очередь, рефинансирование ипотеки — это услуга, предполагающая переоформление договора ипотечного кредитования, в результате которого для банка и клиента будут сформированы взаимовыгодные условия».

Таким образом, основой рефинансирования как ипотечного, так и потребительского кредита выступает именно обеспечение более выгодных для заемщика условий. Это может быть, например, изменение графика платежей, новый более приемлемый срок выплаты кредита, установка другой сумму кредита, возможность объединить кредиты, продать квартиру, отказаться от участия поручителей или созаемщиков и так далее. Рефинансировать кредит выгодно, если различие между старой и новой ставками составляет хотя бы 0,5%.

Выгодно ли рефинансирование кредита для банка? Безусловно, да. Ведь эта процедура позволяет привлечь новых заемщиков, имеющих хорошую кредитную историю, или же удержать старых клиентов, сформировав для них более выгодные условия по кредитам.

Кому не подойдет рефинансирование?

Несмотря на очевидные преимущества рефинансирования, данная услуга подойдет далеко не всем. Так, на выгодные предложения от банков могут даже не рассчитывать граждане, имеющие плохую кредитную историю или просрочки по действующим кредитным договорам, а также заемщики, ипотечный договор у которых истекает через 6 или менее месяцев.

«Банк также может отказать в рефинансировании, если жилье, которое является предметом ипотечного договора, резко упало в цене, было незаконно перепланировано или же в его отношении ведутся судебные разбирательства», — добавляет Алла Семенова.

Федеральное агентство новостей /

Каковы требования банков к заемщикам при рефинансировании?

Каждый банк предъявляет к заемщикам собственные требования, однако в целом между ними нет существенной разницы. К примеру, большинство из них откажут в предоставлении кредита молодым (18–20 лет) и пожилым (65 и выше) людям, а также лицам, официальный трудовой стаж которых на последнем месте работы составляет менее трех месяцев. Кроме того, вы, вероятнее всего, не сможете перекредитовать ипотеку, выданную не в рублях, а некоторые банки для проведения рефинансирования могут потребовать привлечения созаемщика.

5 главных шагов по оформлению рефинансирования

Процедура рефинансирования не является сложной, при условии, что вы уделите ей достаточное количество времени и последовательно пройдете пять основных шагов.

Шаг первый: анализ выгоды.

Исходя из ежемесячного дохода, вы сможете определить для себя, какую процентную ставку по кредиту хотите получить, а также на какой срок должен быть выдан кредит. При этом нужно учитывать, что больший срок договора обеспечит минимальный размер ежемесячных платежей, однако итоговая переплата при таких условиях окажется существенно выше.

Шаг второй: выбор банка.

Рассматривая варианты, следует учитывать такие факторы, как рейтинг банка, процентная ставка, удобство обслуживания клиентов, возможность досрочно погасить задолженность, размеры штрафных санкций.

Шаг третий: подача заявки.

Отправить заявление на рефинансирование можно как виртуально — на сайте банка, так и лично — посетив одно из его отделений. Но имейте в виду, что одобрение на этом этапе является всего лишь предварительным. Если заявку отклонили — обращаемся в другой банк.

pexels.com / Burst

Шаг четвертый: подача документов.

После предварительного одобрения рефинансирования нужно отправиться в банк лично, захватив с собой все необходимые документы. В отделении вы передадите их менеджеру и заполните анкету. Срок ожидания банковского решения составляет от 10 минут до 1–2 недель, это зависит от специфики работы банка.

Шаг пятый: заключение нового договора.

Помимо подписания договора о рефинансировании с новым банком, вам потребуется переоформить договор страхования ипотечного жилья и залог приобретенной недвижимости, а также получить реквизиты в старом банке, после чего новый банк сможет закрыть вашу задолженность. И наконец вам предстоит запросить новые реквизиты, по которым отныне вы будете погашать рефинансированный кредит.

Как найти банк для рефинансирования ипотеки?

Интересные варианты по рефинансированию, о которых вы даже не подозревали, можно отыскать с помощью специализированных интернет-сервисов, на которых собраны самые свежие и выгодные предложения от ведущих банков. Подать заявку сразу нескольким потенциальным кредиторам вы сможете прямо с этих сайтов, а затем, собрав предварительные одобрения, выбрать из них наиболее выгодный вариант.