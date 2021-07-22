Двое пострадали при возгорании в пожарной части в ЯНАО

Салехард, 22 июля. Спасатели устанавливают причину и площадь пожара в селе Газ-Сале. По предварительной информации, пострадали два человека.

Сначала произошло возгорание в жилом 12-квартирном доме. Затем из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на территорию пожарной части. Загорелось административное здание, но его оперативно потушили.

Многоквартирный дом получил серьезные повреждения, людям предоставили временное жилье в маневренном фонде. Власти намерены оказать им материальную помощь.

Под Анапой произошел пожар в отеле. Пламя едва не добралось до 11 баллонов с газом. Тушение пожара заняло почти полтора часа, сообщал сайт 360tv.ru.