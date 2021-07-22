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Спасатели обнаружили 14 трупов в затопленном туннеле на юге Китая

  /   Обновлено: 22 июля 2021 10:15
Происшествия
Спасатели обнаружили 14 трупов в затопленном туннеле на юге Китая
Global Look Press  /  Zhu Xiang/XinHua

Пекин, 22 июля. Поисковая операция завершена после инцидента с затопленным строящимся туннелем в китайской провинции Гуандун на юге страны. В результате были обнаружены 14 погибших.

По предварительной версии, погибшие — рабочие, приехавшие строить туннель. После наводнения они оказались заблокированы внутри сооружения. Их спасением занимались более двух тысяч человек. Власти продолжают расследование причин ЧП.

Всего жертвами наводнений в китайской провинции Хэнань стали 33 человека. Более 256 тыс. граждан страны были переселены в безопасные районы.

Аэропорт Шереметьево затопило после сильнейшего ливня. Очевидцы сняли на видео взлетно-посадочную полосу: на кадрах видно, что она покрыта большим слоем дождевой воды. Ее уровень был настолько высок, что даже доходило до шасси самолета, сообщало РИАМО.

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