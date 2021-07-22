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Резиновая лодка с мужчиной и ребенком перевернулась на Алтае
Происшествия
Резиновая лодка с мужчиной и ребенком перевернулась на Алтае
pixabay.com  /  Анатолий Стафичук

Горно-Алтайск, 22 июля. Мужчина с ребенком перевернулись на резиновой лодке на реке Лебедь в Турочакском районе Алтая. Их тела обнаружили сотрудники МЧС на глубине четырех метров.

Инцидент с 32-летним мужчиной и 11-летним мальчиком произошел поздно вечером 20 июля. Предположительно, отец с сыном перевернулись на резиновой лодке и после этого их никто не видел.

Поиски пропавших продолжались сутки. К Бердскому поисково-спасательному отряду присоединились три водолаза. Два тела были найдены в 15 метрах от берега на глубине четырех метров.

Ранее тело подростка обнаружили в подмосковном карьере. Точную причину смерти мальчика устанавливает экспертиза.

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алтай река утонули
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