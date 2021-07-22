Рособоронэкспорт на МАКС-2021 заключил экспортные сделки на 1 млрд евро

Москва, 22 июля. Представители Рособоронэкспорта (входит в Ростех) во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 подписали экспортные контракты на сумму порядка 1 млрд евро.

Предприятие будет поставлять заграничным партнерам оборонную продукцию, включая самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и другое. Всего заключено 13 экспортных сделок на поставку военной техники, отметил гендиректор Рособоронэкспорта Владимир Михеев.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года предприятие подписало контрактов более чем на 5 млрд долларов. Более 80% сделок предполагают поставку продукции для военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.