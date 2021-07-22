Королева Иордании стала самой стильной посетительницей Белого дома

Вашингтон, 22 июля. В США, с официальным визитом прилетела королевская семья Иордании. Гости сразу же стали самыми стильными гостями Белого дома, пишет Elle.

Король Абдалла II, его супруга королева Рания и старший наследник престола принц Хусейн сейчас находятся в Вашингтоне.

Они уже побывали в Белом доме, встретились и пообщались с американскими политиками и общественными деятелями, включая самого президента Джо Байдена и его супругу Джилл, а также поболтали и с вице-президентом Камалой Харрис.

Королевская чета не стесняясь делится фотографиями, сделанными во время их визита в США в Instagram-аккаунте королевы. Помимо деловой и политической повестки, чета также продемонстрировала безупречный деловой стиль Рании.

Для запланированной встречи с женой администратора NASA Билла Нельсона, Грейс, королева выбрала красочный и незабываемый образ.

Она предстала в ярко-розовой юбке-карандаше Valentino в паре с кремовой блузкой. Оба предмета гардероба при этом идеально сочетались. На это повлияла стильная драпировка со складками на яркой юбке и топе. Свой безупречный образ Рания дополнила яркими сережками, миниатюрной белой сумкой и туфлями с розовыми текстурированными каблуками.