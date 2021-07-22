Правозащитник Русаков рассказал, как детям в Эстонии навязывают русофобию

Таллин, 22 июля. Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами. Об этом рассказал правозащитник Мстислав Русаков.

Как отметил председатель правления НКО «Русская школа Эстонии», русских детей в стране лишают возможности учиться в специализированных школах, из-за этого они вынуждены учиться на неродном языке. При таких условиях дети становятся эстонцами больше, чем сами эстонцы, уточнил эксперт.

«Они стесняются своих корней, родителей, у них ярче проявляется русофобия», — пояснил правозащитник.

Сейчас гимназическое образование в Эстонии полностью переведено на эстонский язык. Не менее 60% занятий должно проходить на этом языке для 10-12-классников. Фактически для общения и учебы на русском остались только детские сады и школы до 9 класса, а старшеклассникам активно навязывается русофобия.

Также Мстислав Русаков сообщил о масштабном закрытии русских школ в маленьких городах, где граждане РФ живут в меньшинстве. В результате дети не могут учиться на родном языке и вынуждены получать образование на чужом, заключил он.

Эстония собирается потратить средства на оборудование для ограждения от России. Предполагается установка электронной охранной системы, сенсорных датчиков и средств видеонаблюдения, использование беспилотников и наемного обслуживающего персонала. Эту идею жестко раскритиковал политолог Илья Круглей.