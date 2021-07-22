Ученые из США выяснили, что кишечник акулы работает по принципу клапана Теслы

Лос-Анджелес, 22 июля. Создание 3D-визуализации кишечника акулы помогло определить, что он работает подобно клапану Николы Теслы. Об этом сообщили американские ученые.

Акулы оказывают влияние на экосистему океана, в том числе тем, что выделяют в процессе пищеварения. Эксперты Калифорнийского государственного университета Домингес-Хиллз, Калифорнийского университета в Ирвине и Вашингтонского университета провели сканирование кишечных систем почти 30 акул. С помощью современных технологий удалось создать 3D-модели кишечника морских обитателей.

В результате оказалось, что работа кишечника осуществляется по принципу клапана Николы Теслы. По словам авторов работы, движение пищи вниз по кишечнику замедляет спиралевидная структура. Итоги исследования опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society B.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили у берегов Японии останки жертвы нападения древней акулы. Мужчина погиб около 3 тыс. лет назад.