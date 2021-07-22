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Конгрессмены США не смогли договориться о расследовании штурма Капитолия
Политика
Конгрессмены США не смогли договориться о расследовании штурма Капитолия
wikipedia.org

Вашингтон, 22 июля. Демократы и республиканцы Конгресса США не смогли договориться об условиях совместного расследования штурма здания Капитолия в Вашингтоне.

Главной причиной разногласия стало решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая отказалась внести в состав комитета по расследованию двух республиканцев. Она объяснила это тем, что они являются ярыми сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа. В связи с этим они могут поставить под угрозу непредвзятость расследования.

Республиканцы остались недовольны таким решением. Руководитель республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти выдвинул ультиматум. По его словам, партия проведет собственное расследование обстоятельств штурма, если Пелоси не передумает.

Демократы пытаются доказать причастность экс-президента США Дональда Трампа к штурму Капитолия. Эту идею продвигает Пелоси.

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