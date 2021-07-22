Модуль «Наука» позволит России сохранить свою часть МКС

Новый научный модуль МКС станет новым «становым хребтом» для российского сегмента Международной космической станции (МКС). Модуль «Наука», запуск которого откладывался почти что целое десятилетие, 21 июля был успешно выведен на околоземную орбиту и должен через неделю пристыковаться к МКС.

Почему запуск «Науки» так важен для будущего российской космонавтики — и не «опоздал» ли этот модуль в космос? Об этом — в материале ФАН.

Трудный путь к звездам

В начале своей разработки «Наука» была «дублером» первого модуля российского сегмента МКС — функционально-грузового блока «Заря». После успешного запуска «Зари» на околоземную орбиту в ноябре 1998 года наземный задел по «Науке» оказался свободным — и неиспользованный модуль было решено перепрофилировать в научный. К тому моменту готовность «Науки» составляла около 80%, однако расширение его функционала по сравнению с «Зарей» потребовало значительной переделки оборудования и систем модуля. Учитывая же то, что NASA в то время профинансировало только работы по «Заре», доводку «Науки» пришлось производить за счет небольшого бюджета Роскосмоса.

Работы по обновленной «Науке» стартовали в 2004 году и продолжались без малого восемь лет, до конца 2012 года. Однако в начале 2013 года государственная приемка обнаружила большой процент брака в системах «Науки». Главной проблемой стала загрязненность трубопроводов системы заправки топлива, которая была допущена при сборке «Науки». Запуск модуля с посторонними частицами в топливной системе мог привести к поломке двигательной системы всей МКС. В силу этого «Наука» была возвращена на доработку, которая заняла еще восемь лет.

Главной проблемой стала все та же топливная система модуля: она была изготовлена по уникальной сильфонной технологии — стальные баки представляли из себя «гармошку», которая могла распрямляться от давления компонентов топлива. К моменту начала ремонта «Науки» технология изготовления таких баков была утрачена, документация потеряна, а восстановление производства было практически нереальным. В результате было выбрано компромиссное решение: «Науку» решили «пересобрать» с переделанными баками от разгонного блока «Фрегат». Они были более тяжелыми и неудобными для постоянных заправок, но здесь уже сработало давнее правило: «за неимением гербовой бумаги пишем на обычной».

В результате всех этих злоключений период от начала сборки «Науки» до момента ее выхода на орбиту составил целых 26 лет — пожалуй, абсолютный рекорд среди космических аппаратов.

Global Look Press / roscosmos

Зачем нужна «Наука»

Запуск «Науки» стал 111-м запуском ракет «Протон» и одновременно 63-м в серии последовательных безаварийных выводов полезной нагрузки российскими средствами. Долгое ожидание и многочисленные проверки сыграли свою роль — первый этап выведения «Науки» на орбиту прошел «без сучка и задоринки».

Следующий важный этап — это стыковка «Науки» к МКС, которая запланирована на 29 июля. Для подготовки этой стыковки начнется завтра, 23 июля, когда грузовой корабль «Прогресс МС-16» отсоединит от основного модуля «Звезда» стыковочный модуль «Пирс», чтобы затем свести его в атмосферу и затопить несгоревшие части в Тихом океане. В этой манипуляции есть своя сложность: после отстыковки «Пирса» российский сегмент МКС утратит часть стыковочных узлов и шлюз для выхода в открытый космос. Поэтому до стыковки «Науки» российский сегмент потеряет часть функциональности, которую восстановит своими системами новый модуль.

Все операции отстыковки «Пирса» и последующей стыковки и наладки «Науки» потребуют участия космонавтов — по расчетам, российскому экипажу МКС придется 10 раз выйти в открытый космос. Но после соединения и наладки работы «Науки» российский сегмент получит полную автономность, которая сейчас обеспечивалась в том числе и модулем «Заря», в котором по-прежнему есть доля NASA, заложенная еще при создании этого модуля.

Главная задача «Науки» в случае весьма возможной трансформации проекта МКС — это обеспечение эксплуатации российского сегмента станции. После 2024-го или же, как максимум, 2028 года США хотят покинуть проект МКС, что сразу же поставит вопрос о формате продолжения проекта. Самостоятельную ценность в нем, кроме американского сегмента, представляет только российский сегмент — все остальные страны представлены в МКС или единичными неавтономными модулями, или же и вовсе — отдельными системами модулей.

Российская «Наука», наоборот, достаточно автономна: она может сама летать и сама стыковаться. У модуля есть солнечные батареи и внешний манипулятор-«рука», замкнутые системы жизнеобеспечения, туалет с конвертером мочи в питьевую воду. К «Науке» можно пристыковать перспективный модуль НЭМ, который Роскосмос хочет в перспективе запустить на замену МКС. В этом случае российский сегмент может стать основой новой международной станции — уже без участия США.

Открытым вопросом, конечно, остается формат и орбита новой российской космической станции — пока что продекларировано, что она должна занять полярную орбиту, отличную от орбиты МКС. Перевод «Науки» и, в целом, всего российского сегмента МКС на такую орбиту — это очень энергетически затратный процесс, поэтому, скорее всего, «Наука» отработает положенные 10 лет в составе МКС. Но опыт ее эксплуатации позволит в гораздо лучшей степени подготовиться к созданию новой российской орбитальной станции. И, хочется верить — избежать такой наземной «эпопеи», которой отличилась сама «Наука».

В общем — в добрый путь, «Наука»! И — удачной стыковки с МКС!