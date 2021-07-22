Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест для участия в учениях «Запад-2021»

Минск, 22 июля. Эшелон с военнослужащими и техникой из России прибыл в Брест в рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021».

По словам заместителя командира воинской части Сергея Коброва, военнослужащие добрались до Белоруссии без проблем. Он отметил, что его подразделение регулярно принимает участие в крупных стратегических учениях.

«Ближайшая наша задача: без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря», — сказал командир.

Ранее сообщалось, что военные ведомства России и Белоруссии провели проверку мест проведения маневров «Запад-2021». Представители ведомств проехали по всем объектам полигона Обуз-Лесновский.