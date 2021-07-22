Захватившие охранников в Швеции заключенные потребовали помимо вертолета 20 пицц

Стокгольм, 22 июля. Двое заключенных шведской тюрьмы захватили в заложники надзирателей и пообещали отпустить одного из них в обмен на 20 пицц с начинкой из кебаба.

Инцидент произошел в городе Эскильстун. Злоумышленники проникли в служебное помещение, забаррикадировались и закрыли камеры видеонаблюдения. Они были вооружены лезвиями для бритья.

Во время переговоров захватчики заявили, что готовы выпустить одного охранника, если им привезут кебаб-пиццы. Известно, что оба преступника отбывают наказания за убийства. Ранее они вышли на связь с правоохранителями и заявили, что им нужен вертолет.