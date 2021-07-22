Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 10:20
10:17
Спорт
Тридцатый чемпионат России по футболу: что тут может быть нового?
10:17
Происшествия
Сход поезда с рельсов под Саратовом привел к возбуждению уголовного дела
10:16
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с недостроя в Горбунках
10:16
Общество
Что случилось с погодой в Петербурге, России и мире
10:16
Экономика
Курс европейской валюты упал ниже 87 рублей
10:15
Общество
Что значит всемирный день китов и дельфинов для России
10:14
Шоу-бизнес
Вдова Говорухина назвала причину краха первого брака режиссера
10:13
Политика
МИД России рассказал, почему Белоруссии пришлось усилить охрану границы с Украиной
10:12
Происшествия
Спасатели обнаружили 14 трупов в затопленном туннеле на юге Китая
10:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с четырьмя большегрузами под Нижним Новгородом
Все новости

Мошенники начали использовать купоны и промокоды для обмана россиян
Общество
Мошенники начали использовать купоны и промокоды для обмана россиян
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 22 июля. Эксперты по кибербезопасности раскрыли новый способ обмана, в котором мошенники используют купоны и промокоды, зарабатывая на желании россиян сэкономить.

Злоумышленники создают сайты с ненастоящими промокодами, которые якобы можно использовать для покупок в популярных магазинах. Однако действительным оказывается только один код из всего доступного перечня, благодаря которому пользователю предоставляется 50% кешбэк при переводе суммы от 3 тыс. рублей с карты на карту.

После нажатия на кнопку «Активировать промокод» сайт перенаправляет на интернет-ресурс с фейковой платежной системой, где требуется ввести данные обеих карт. Затем пользователь попадает на страницу подтверждения транзакции, оформленную под сервис Сбера вне зависимости от того, какой банк обслуживает карту жертвы. После ввода кода из смс на сайте появляется сообщение об ошибке перевода.

Еще одной схемой, которую мошенники начали использовать для обмана россиян в пандемию, стали фейковые сайты, обещающие пользователям оформление различных государственных выплат. В Сети уже зафиксировали свыше 170 подобных страниц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мошенники начали использовать купоны и промокоды для обмана россиян
мошенничество обман промокоды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru