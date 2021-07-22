Мошенники начали использовать купоны и промокоды для обмана россиян

Москва, 22 июля. Эксперты по кибербезопасности раскрыли новый способ обмана, в котором мошенники используют купоны и промокоды, зарабатывая на желании россиян сэкономить.

Злоумышленники создают сайты с ненастоящими промокодами, которые якобы можно использовать для покупок в популярных магазинах. Однако действительным оказывается только один код из всего доступного перечня, благодаря которому пользователю предоставляется 50% кешбэк при переводе суммы от 3 тыс. рублей с карты на карту.

После нажатия на кнопку «Активировать промокод» сайт перенаправляет на интернет-ресурс с фейковой платежной системой, где требуется ввести данные обеих карт. Затем пользователь попадает на страницу подтверждения транзакции, оформленную под сервис Сбера вне зависимости от того, какой банк обслуживает карту жертвы. После ввода кода из смс на сайте появляется сообщение об ошибке перевода.

Еще одной схемой, которую мошенники начали использовать для обмана россиян в пандемию, стали фейковые сайты, обещающие пользователям оформление различных государственных выплат. В Сети уже зафиксировали свыше 170 подобных страниц.