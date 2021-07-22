Власти Махачкалы будут получать в полтора раза больше на жилье для детей-сирот

Махачкала, 22 июля. Власти Дагестана увеличили размер расчетной стоимости квадратного метра жилья, который применяется при выделении средств на приобретение квартир детям-сиротам. Согласно постановлению регионального правительства, в столице республики он вырос почти в полтора раза.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям на II квартал 2021 года, применяемую для расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Максимальная стоимость квадратного метра жилья установлена для Махачкалы — более 59 тысяч рублей. До сих пор она составляла около 43 тысяч рублей и не менялась несколько лет.

Минимальные значения расчетной цены квартир для детей-сирот определены для небольших районов республики. Там в среднем квадратный метр будет стоить почти 20 тысяч рублей. В ряде крупных городов региона этот показатель определен в размере, превышающем 48 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что многие дети-сироты в Дагестане не могут годами получить жилье, полагающееся им по закону. Специалисты отмечали, что одной из главных причин сложившейся ситуации является низкая расчетная стоимость квадратного метра, по которой невозможно приобрести квартиру на рынке недвижимости.