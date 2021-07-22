«Нормандская четверка» рассматривает вопрос участия в переговорах США и ЛДНР

Москва, 22 июля. Российское министерство иностранных дел довело до западных партнеров идею проведения встречи «нормандской четверки» с участием представителей США и ЛДНР.

Как уточнили в ведомстве, партнеры изучают такое предложение.

Ранее ЛНР и ДНР предложили провести встречу представителей России, Германии, Франции и Украины с участием республик Донбасса и США. Как сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник, такие письма были переданы замглавы Администрации президента РФ Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову.

Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович одобрил решение немецкого канцлера Ангелы Меркель отказаться обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате». Он назвал Меркель «воспитанной женщиной» и высмеял Украину.