Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 10:20
10:17
Спорт
Тридцатый чемпионат России по футболу: что тут может быть нового?
10:17
Происшествия
Сход поезда с рельсов под Саратовом привел к возбуждению уголовного дела
10:16
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с недостроя в Горбунках
10:16
Общество
Что случилось с погодой в Петербурге, России и мире
10:16
Экономика
Курс европейской валюты упал ниже 87 рублей
10:15
Общество
Что значит всемирный день китов и дельфинов для России
10:14
Шоу-бизнес
Вдова Говорухина назвала причину краха первого брака режиссера
10:13
Политика
МИД России рассказал, почему Белоруссии пришлось усилить охрану границы с Украиной
10:12
Происшествия
Спасатели обнаружили 14 трупов в затопленном туннеле на юге Китая
10:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с четырьмя большегрузами под Нижним Новгородом
Все новости

Три человека погибли в ДТП с четырьмя большегрузами под Нижним Новгородом

Происшествия
Три человека погибли в ДТП с четырьмя большегрузами под Нижним Новгородом
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 22 июля. Число погибших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до трех. Шесть автомобилей столкнулись в среду в Кстовском районе на федеральной трассе М7 «Волга».

Как пояснили ФАН в региональном МЧС, всего в ДТП попали две легковушки и четыре грузовика. Авария унесла жизни троих человек. В числе погибших водитель и пассажиры «Газели». Еще три человека с различными травмами получают амбулаторное лечение.

Ранее ФАН писал о смертельной аварии в Нижегородской области. Несовершеннолетний водитель без прав, пытаясь скрыться от полицейских, не справился с управлением и слетел в кювет. Погиб 17-летний пассажир.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека погибли в ДТП с четырьмя большегрузами под Нижним Новгородом
россия нижегородская область дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru