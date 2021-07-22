Три человека погибли в ДТП с четырьмя большегрузами под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 22 июля. Число погибших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до трех. Шесть автомобилей столкнулись в среду в Кстовском районе на федеральной трассе М7 «Волга».

Как пояснили ФАН в региональном МЧС, всего в ДТП попали две легковушки и четыре грузовика. Авария унесла жизни троих человек. В числе погибших водитель и пассажиры «Газели». Еще три человека с различными травмами получают амбулаторное лечение.

Ранее ФАН писал о смертельной аварии в Нижегородской области. Несовершеннолетний водитель без прав, пытаясь скрыться от полицейских, не справился с управлением и слетел в кювет. Погиб 17-летний пассажир.