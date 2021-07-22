Два вьетнамских фрегата прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ

Владивосток, 22 июля. Ракетные фрегаты Военно-морского флота Вьетнама прибыли во Владивосток для участия в торжественных мероприятиях ко Дню ВМФ, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

Как отмечается, корабли уже вошли в бухту Золотой Рог. Буксиры помогают им занять место в парадном строю.

«Два ракетных фрегата ВМФ Республики Вьетнама «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ», — говорится в сообщении.

Торжественные мероприятия пройдут 25 июля в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Севастополе. В параде, который развернется на Неве, будут задействованы более 50 военных кораблей, субмарин и катеров.

В пятом главном военно-морском параде также примут участие суда военно-морских сил Индии, Пакистана и Ирана. Ранее сообщалось, что одним из участников празднования станет командующий иранских ВМС адмирал Хоссейн Ханзади. На сайте 360tv.ru были опубликованы схемы прохода кораблей по Петербургу в День ВМФ.