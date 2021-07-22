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Недооцененность рубля зафиксировали с помощью «индекса бигмака»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:48
Экономика
Недооцененность рубля зафиксировали с помощью «индекса бигмака»
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 22 июля. Опубликован свежий «индекс бигмака», который позволяет увидеть реальный курс национальной валюты.

Экономический подход под названием «Бургерномики» основывается на теории паритета покупательной способности различных валют, где главным товаром для сравнения ППС денег различных стран используется бургер «Биг Мак» из торговой сети McDonald's.

Аналитики издания The Economist обновили «индекс бигмака», чтобы показать, насколько некоторые валюты фактически недооценены. Выяснилось, что рубль должен занимать гораздо более высокие позиции.

Так, если в Соединенных Штатах знаменитый бургер можно приобрести за 5,65 доллара (порядка 420 рублей по текущему курсу), то в России «Биг Мак» продается за 2,27 доллара или 169 рублей. Согласно теории, настоящий курс рубля должен равняться 29,91 рубля за доллар, а сейчас валюта недооценена на 59,9%. «Индекс бигмака» введен в 1986 году, и с тех пор он обновляется дважды в год.

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индекс бигмака бургерномика недооцененность рубля
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