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Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала для очевидцев аварии
Происшествия
Устроившая ДТП в Липецке женщина станцевала для очевидцев аварии
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Липецк, 22 июля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с тремя пострадавшими. Предполагаемая виновница после совершенного ДТП решилась потанцевать.

По словам свидетелей, женщина на BMW не справилась с управлением, иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила машину Suzuki, в которой пострадали три человека, включая ребенка. Они были госпитализированы.

Автомобилистка заметила, как ее стал снимать свидетель. Женщина, по предположению пользователей, была в нетрезвом состоянии. Она без всякого стеснения стала танцевать, активно двигая бедрами.

На Ямале виновник лобового столкновения со смертельным исходом избежал колонии. Водителя оштрафовали, сообщал сайт 360tv.ru.

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алкоголь авария танцы
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