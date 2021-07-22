Захарова объяснила, как Украина незаметно взрастила целое поколение на неонацизме

Москва, 22 июля. Власти Украины незаметно взрастили на неонацизме и экспериментах с историей целое поколение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Telegram-канале российский дипломат обратила внимание на соревнования по уличному баскетболу, которые проходили на центральной площади Новомиргорода Кировоградской области. Мероприятие состоялось по случаю Дня города, в нем также приняла участие команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы»

«Именно борьбой с «информационной атакой» России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи<...>А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — подчеркнула Захарова, осуждая идеи неонацизма.

Ранее официальный представитель МИД России осадила украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу за заявление о превращении Черного моря во внутреннее российское озеро. Захарова ответила дипломату в Telegram-канале.