Минтруд России предложил начислять выплаты за переезд в другой регион по работе

Москва, 22 июля. Граждан России, которые решили переехать в другой регион с целью дальнейшего трудоустройства, могут начать финансово поддерживать.

Минтруд предложил внести ряд поправок в закон о занятости населения. Там отметили, что подобные изменения позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получать поддержку от государства при трудоустройстве в другом регионе РФ.

Также, согласно тексту документа, региональным властям предложено утвердить список профессий, на которые не могут быть привлечены жители других регионов. Если документ будет принят, то субъекты получат дополнительное финансирование на выплату такого пособия.

Минтруд ранее указал, кому из беременных полагается выплата по старому пособию. Оно перестало действовать с 1 июля 2021 года.