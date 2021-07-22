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Названы наиболее уязвимые к коронавирусу животные
Наука
Названы наиболее уязвимые к коронавирусу животные
wikipedia.org  /  Nickolas Titkov / CC BY-SA 2.0

Москва, 22 июля. Международная команда ученых выяснила, какие животные наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции.

Специалисты из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете проверили способность COVID-19 заражать клетки дыхательных путей. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

Как оказалось, размножение вируса наиболее эффективно проходит в клетках кошек и обезьян. Однако ученые в ходе эксперимента не обнаружили нуклеотидные переходы в клетках, которые нужны для развития SARS-CoV-2 в полной мере.

Россиянам ранее объяснили принцип появления осложнений после COVID-19. По словам медиков, они появляются в тех местах, где организм ослаблен.

Также врачи рассказали, чем отличаются антитела после тяжелого и легкого течения коронавируса. Так, бессимптомное течение болезни не всегда дает нужный уровень антител, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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