Названы наиболее уязвимые к коронавирусу животные

Москва, 22 июля. Международная команда ученых выяснила, какие животные наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции.

Специалисты из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете проверили способность COVID-19 заражать клетки дыхательных путей. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

Как оказалось, размножение вируса наиболее эффективно проходит в клетках кошек и обезьян. Однако ученые в ходе эксперимента не обнаружили нуклеотидные переходы в клетках, которые нужны для развития SARS-CoV-2 в полной мере.

Россиянам ранее объяснили принцип появления осложнений после COVID-19. По словам медиков, они появляются в тех местах, где организм ослаблен.

Также врачи рассказали, чем отличаются антитела после тяжелого и легкого течения коронавируса. Так, бессимптомное течение болезни не всегда дает нужный уровень антител, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».