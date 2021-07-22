Власти РФ определят категории граждан с правом на льготы при газификации

Барнаул, 22 июля. Российские власти приступили к созданию адресного перечня льготных категорий граждан, которым будет доступно бесплатное газовое оборудование в рамках программы газификации домов.

В частности, среди этих категорий россиян окажутся многодетные семьи и инвалиды. Об этом в ходе совещания о процессе газификации Алтайского края в Барнауле рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Крайне важно, что в рамках социальной газификации у людей будет возможность приобрести трубу, котел, счетчик — набор необходимого оборудования — по минимальной стоимости», — обратил внимание он.

Поправки в закон о газоснабжении дадут возможность бесплатно подключить к газу примерно 3-4 млн домовладений в России. Об этом сообщил ранее вице-премьер Александр Новак.