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Роскачество обнаружило токсичное вещество в женском нижнем белье

  /   Обновлено: 22 июля 2021 10:05
Общество
Роскачество обнаружило токсичное вещество в женском нижнем белье
unsplash.com  /  Artyom Kim

Москва, 22 июля. Экспертиза, проведенная Роскачеством, указала на несоответствие некоторой продукции стандартам безопасности. Такие товары не могут продаваться в магазинах.

Специалисты Роскачества проверили женское нижнее белье на соответствие стандартам безопасности. В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщается на официальном сайте организации.

В рамках исследования была изучена продукция 20 торговых марок как российского, так и зарубежного производства. Эксперты пришли к выводу, что значительное количество зарубежных товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности. В частности, в одном случае было выявлено десятикратное превышение по стиролу — токсичному веществу.

Роскачество ранее призвало россиян не выкидывать старые смартфоны, сообщает издание «Ридус». При производстве таких устройств применяются компоненты, которые способны навредить окружающей среде.

Эксперты Роскачества также поделились советами по заморозке ягод и фруктов в домашних условиях. Россиянам рекомендуется обращать внимание на целостность плода перед заморозкой.

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