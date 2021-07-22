Власти Хорватии ввели обязательный ПЦР-тест для прибывающих из России

Загреб, 22 июля. Власти Хорватии обязали туристов из России предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию при въезде в страну.

Нововведение начнет действовать с 26 июля. Мера касается граждан России, Великобритании и Кипра. Показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в своей стране, нужно будет даже при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни.

Меры введены, чтобы избежать привоза новых штаммов коронавируса в Хорватию. Уточняется, что граждане ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Об этом сообщили в институте общественного здравоохранения Хорватии.

ПЦР-тесты ранее предложили сделать бесплатными для туристов в РФ. Инициатива поступила от вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.