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Власти Хорватии ввели обязательный ПЦР-тест для прибывающих из России

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:40
Общество
Власти Хорватии ввели обязательный ПЦР-тест для прибывающих из России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Загреб, 22 июля. Власти Хорватии обязали туристов из России предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию при въезде в страну.

Нововведение начнет действовать с 26 июля. Мера касается граждан России, Великобритании и Кипра. Показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в своей стране, нужно будет даже при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни.

Меры введены, чтобы избежать привоза новых штаммов коронавируса в Хорватию. Уточняется, что граждане ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Об этом сообщили в институте общественного здравоохранения Хорватии.

ПЦР-тесты ранее предложили сделать бесплатными для туристов в РФ. Инициатива поступила от вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

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хорватия коронавирус пцр-тест
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