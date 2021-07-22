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Байден ответил на сравнение его с Сатаной
Политика
Байден ответил на сравнение его с Сатаной
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 22 июля. Президент США Джо Байден заявил, что ему все равно, если его будут называть «реинкарнацией Сатаны».

В ходе общения с гражданами США, организованного телеканалом CNN, глава Белого дома сообщил, что его оставляют равнодушным такие заявления.

«Мне все равно, если вы думаете, что я — реинкарнация Сатаны», — сказал Байден.

Комментируя события в Капитолии в январе 2021 года, президент США добавил, что нельзя считать, что в тот период не случилось ничего «из ряда вон выходящего».

Ранее Байден признался, что полностью осознал себя лидером страны во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, на саммите в Женеве он понял, что находится в администрации, которая является лидером свободного мира.

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