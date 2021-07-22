Новичок НХЛ «Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения

Нью-Джерси, 22 июля. «Сиэтл Кракен» отказался от выбора самого дорого вратаря НХЛ Кэри Прайса, выступающего за «Монреаль» (заработная плата — 10,5 млн долларов в год).

В ночь на четверг прошел драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая хоккеистов из других команд, за исключением предыдущего дебютанта «Вегас Голден Найтс».

В список незащищенных хоккеистов попало большое количество представителей России, но северо-западная команда не выбрала никого. Новичок лиги мог пополнить свои ряды Артемом Анисимовым («Оттава Сенаторз»), Александром Волковым («Анахайм Дакс»), Евгением Дадоновым («Оттава Сенаторз») и другими, передает RT.

Ранее сообщалось, что дебютант НХЛ «Сиэтл Кракен» проведет свой первый матч в рамках предсезонной подготовки против канадского клуба «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоится 26 сентября.