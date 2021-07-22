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«Это убивало»: вдова Говорухина отреагировала на слухи о сыне режиссера

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:38
Шоу-бизнес
«Это убивало»: вдова Говорухина отреагировала на слухи о сыне режиссера
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 22 июля. Вдова режиссера Станислава Говорухина резко прокомментировала слухи о том, что единственный сын кинематографиста Сергей ему не родной.

Галина Говорухина стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В ходе беседы с ведущим она затронула тему личной жизни артиста. Вдова режиссера прокомментировала сообщения, что Сергей якобы не родной сын именитого режиссера.

«Лжесвидетельство — один из самых больших грехов человечества. Сказать во всеуслышание, что Сережа не его сын и что Слава сам ему об этом говорил! Человек, который ел у Славы с руки. Это убивало. Я попадала в больницу. У меня рушился иммунитет», — сказала Галина Говорухина.

Называть имя человека, который распространял слухи об этом, вдова режиссера отказалась.

«Люди продаются за 30 сребреников. Я кину в могилу эти 30 сребреников этому человеку, если переживу его», — добавила женщина в разговоре с Корчевниковым.

Станислава Говорухина не стало в июне 2018 года. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Сын кинематографиста Сергей скончался за семь лет до кончины отца. Причиной смерти 50-летнего режиссера стал инсульт.

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