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Во Вьетнаме назвали условие для закупки новейшего российского истребителя Checkmate

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:37
Армия
Во Вьетнаме назвали условие для закупки новейшего российского истребителя Checkmate
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Ханой, 22 июля. Вьетнамское командование может приобрести партию новых истребителей Checkmate, чтобы обновить парк местных ВВС. Эксперты из Юго-Восточной Азии уже назвали условие сотрудничества.

По мнению аналитиков, уже в ближайшее время может состояться крупная сделка. Для этого необходимо, чтобы итоговая стоимость одного самолета не превышала 50 миллионов долларов. Для сравнения, американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II обходится покупателям в сумму не менее 83 миллионов долларов. В этой связи эксперты уже назвали Checkmate серьезным конкурентом для детища компании Lockheed Martin.

«Checkmate является отличным вариантом для обновления ВВС Вьетнама в среднесрочной перспективе», — приводит iReactor слова аналитиков из Вьетнама.

Иностранные специалисты также отметили, что новый российский самолет может эксплуатироваться без наличия специального аэродромного оборудования. Это важный фактор, который может стать решающим для Индии, Вьетнама и Аргентины.

Новый российский истребитель Checkmate был представлен общественности в рамках авиасалона МАКС-2021 в Подмосковье. Современное бортовое оборудование позволяет ему атаковать до шести целей одновременно, а также управлять группой беспилотников.

Ранее в Ростехе перечислили главные достоинства новейшего истребителя Checkmate. Самолет позиционируется как платформа открытой архитектуры, а это значит, что он может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика.

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россия вьетнам checkmate
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