Российские военные начали переброску БМП-2 на базу ВС РФ в Таджикистане

Екатеринбург, 22 июля. Российские самолеты Ил-76 приступили к выполнению задач по доставке боевых машин пехоты БМП-2М на базу ВС РФ в Таджикистане, сообщили в Центральном военном округе.

Переброска боевых единиц необходима для проведения совместных учений России, Узбекистана и Таджикистана. Мотострелковое подразделение 201-й базы ВС РФ получит 17 единиц БМП-2М уже до конца июля. Эти боевые машины пехоты оснащены автоматической системой управления огня и позволяют эффективно действовать как в дневное, так и в ночное время суток.

Ранее сообщалось, что 201-ю военную базу ВС РФ укрепят модернизированными БМП-2 из-за обострения ситуации в Афганистане. Переброска боевых машин позволит расширить возможности российских военных при выполнении операций в различных условиях.