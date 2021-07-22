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Курс доллара составил 74,02 рубля на открытии торгов Мосбиржи
Экономика
Курс доллара составил 74,02 рубля на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июля. Стоимость американской валюты по отношению к рублю не изменилась на открытии торгов Московской биржи относительно уровня предыдущего закрытия.

Согласно данным площадки, курс американской валюты находится на уровне 74,02 рубля. Стоимость евро увеличилась на 3,75 копейки. В результате цена европейской валюты составила 87,28 рубля, передает ТАСС.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин ранее охарактеризовал текущую динамику как небольшое ослабление национальной валюты России. Курс варьировался в диапазоне от 74 до 74,77 рубля за доллар в июле. По словам эксперта, на последующее движение стоимости будет оказывать воздействие общемировая и локальная экономическая обстановка.

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доллар евро мосбиржа
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