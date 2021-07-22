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Warner Bros. назвала имена актеров озвучки анимационной экранизации файтинга Injustice

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:32
Общество
Warner Bros. назвала имена актеров озвучки анимационной экранизации файтинга Injustice
Prt Scr youtube.com  /  ThePotatoPilot

Лос-Анджелес, 22 июля. Киностудия Warner Bros. Animation представила список актеров, которые будут озвучивать персонажей в анимационной адаптации популярной видеоигры Injustice.

Новый мультфильм будет пересказывать действие популярной игры. В центре сюжета — Супермен, который из величайшего героя и защитника превращается в самое настоящее зло. Это произошло после того, как Джокер с помощью обмана заставил его убить возлюбленную Лоис Лейн и их ребенка.

Супермена будет озвучивать известный актер Джастин Хартли, его любимую — Лора Бэйли. Бэтмен будет говорить голосом Энсона Маунта, а Джокер — Кевина Поллака. Кроме того, в проекте появятся анимационные версии многих героев и злодеев вселенной DC, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Режиссером анимационного фильма станет автор «Темной Лиги справедливости» Мэтт Питерс, сценарий для проекта пишет создатель «Бэтмен: Тихо» Эрни Альтбэкер. Релиз проекта запланирован на осень.

Ранее стали известны первые подробности съемок нового художественного проекта киновселенной DC «Черный Адам». Исполнитель главной роли Дуэйн Скала Джонсон рассказал, что некоторые сцены фантастического фильма снимаются со скоростью 960 кадров в секунду.

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мультфильм dc injustice
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