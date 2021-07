Warner Bros. назвала имена актеров озвучки анимационной экранизации файтинга Injustice

Лос-Анджелес, 22 июля. Киностудия Warner Bros. Animation представила список актеров, которые будут озвучивать персонажей в анимационной адаптации популярной видеоигры Injustice.

Новый мультфильм будет пересказывать действие популярной игры. В центре сюжета — Супермен, который из величайшего героя и защитника превращается в самое настоящее зло. Это произошло после того, как Джокер с помощью обмана заставил его убить возлюбленную Лоис Лейн и их ребенка.

Супермена будет озвучивать известный актер Джастин Хартли, его любимую — Лора Бэйли. Бэтмен будет говорить голосом Энсона Маунта, а Джокер — Кевина Поллака. Кроме того, в проекте появятся анимационные версии многих героев и злодеев вселенной DC, сообщает издание The Hollywood Reporter.

A first look at the next DC animated film «INJUSTICE,» based on the hit video game series Injustice: Gods Among Us. pic.twitter.com/h4x7UdNcZJ