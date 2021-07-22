Warner Bros. назвала имена актеров озвучки анимационной экранизации файтинга Injustice

Лос-Анджелес, 22 июля. Киностудия Warner Bros. Animation представила список актеров, которые будут озвучивать персонажей в анимационной адаптации популярной видеоигры Injustice.

Новый мультфильм будет пересказывать действие популярной игры. В центре сюжета — Супермен, который из величайшего героя и защитника превращается в самое настоящее зло. Это произошло после того, как Джокер с помощью обмана заставил его убить возлюбленную Лоис Лейн и их ребенка.

Супермена будет озвучивать известный актер Джастин Хартли, его любимую — Лора Бэйли. Бэтмен будет говорить голосом Энсона Маунта, а Джокер — Кевина Поллака. Кроме того, в проекте появятся анимационные версии многих героев и злодеев вселенной DC, сообщает издание The Hollywood Reporter.

A first look at the next DC animated film «INJUSTICE,» based on the hit video game series Injustice: Gods Among Us. pic.twitter.com/h4x7UdNcZJ — DC Animated (@DC_Animated) July 22, 2021

Режиссером анимационного фильма станет автор «Темной Лиги справедливости» Мэтт Питерс, сценарий для проекта пишет создатель «Бэтмен: Тихо» Эрни Альтбэкер. Релиз проекта запланирован на осень.

Ранее стали известны первые подробности съемок нового художественного проекта киновселенной DC «Черный Адам». Исполнитель главной роли Дуэйн Скала Джонсон рассказал, что некоторые сцены фантастического фильма снимаются со скоростью 960 кадров в секунду.