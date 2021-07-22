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Более 30 человек погибли из-за наводнений в китайской провинции Хэнань

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:37
Происшествия
Более 30 человек погибли из-за наводнений в китайской провинции Хэнань
Global Look Press  /  Zhu Xiang/XinHua

Пекин, 22 июля. Жертвами наводнений в китайской провинции Хэнань стали 33 человека. Более 256 тыс. граждан страны были переселены в безопасные районы.

По имеющейся информации, более 3 млн человек до сих пор находятся в зоне бедствия. Данными по текущей ситуации в регионе поделились власти центральной провинции.

Ранее в СМИ появились данные о 25 погибших от разбушевавшейся стихии в городе Чжэнчжоу. Текущие отчеты экстренных служб Китая говорят об увеличении количества жертв наводнения по меньшей мере на восемь человек. Более 215 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель были повреждены водой. Власти КНР посчитали ущерб от наводнений, и он превысил 12,2 млрд юаней (почти 200 тыс. долларов).

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