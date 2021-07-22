Учения ВС России проходят в Таджикистане на фоне обострения обстановки в Афганистане

Москва, 22 июля. Подразделения российской 201-й военной базы в Таджикистане проводят плановые и внеплановые учения, на которых отрабатывается борьба с террористами.

По имеющейся информации, подобные маневры проводятся регулярно. Мотострелки совершают дальние марш-броски, отрабатывают штурм высот под прикрытием тяжелой техники и выполняют стрельбы из всех видов оружия и боевых машин, передает телеканал «Звезда».

Стоит отметить, что 22 июля во всех подразделениях ВС Таджикистана началась проверка боевой готовности. По имеющимся данным, она проводится впервые в современной истории государства.

Подчеркивается, что военнослужащие также готовятся к участию в совместных учениях с российской армией, которые будут проходить на фоне эскалации обстановки в соседнем Афганистане.