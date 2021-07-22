Бесславный конец войны с «Северным потоком — 2». Колонка Голоса Мордора

Похоже, что США и Германия окончательно договорились по поводу газопровода «Северный поток — 2». И судя по тому, что в США даже прикрикнули на Украину, чтобы там не смели критиковать это решение, для Украины в этой договоренности нет ничего хорошего.

Конечно, горькую пилюлю для Украины немного подсластили. Американцы выдвинули свои требования к использованию газопровода, главное из которых — чтобы Россия не использовала «Северный поток — 2» в качестве оружия. Условие громкое, но очень странное. Просто потому, что на протяжении долгих десятилетий поставок советского и российского газа в Европу этот энергоноситель не то что оружием никогда не был, а даже политическим инструментом. Даже в самое напряженные времена Холодной войны никто и не думал использовать природный газ в качестве некоего оружия. Да и сейчас «Северный поток — 2» построен, скорее, с совершенно противоположной целью — избежать любых политических факторов, которые могли бы помешать поставкам российского газа в Европу.

Еще одно условие — обеспечить какие-то объемы транзита российского газа для Украины на протяжении десяти лет. Ну, чтобы украинская ГТС умерла медленно и в мучениях, а не мгновенно. Условие очень неочевидное, так как российской стороной и ранее заявлялось, что полного отказа от украинского транзита пока не планируется. Какие-то объемы газа прокачиваться все равно будут, но совсем не такие, чтобы этот транзит смог, как ранее, подкармливать Украину. Вполне возможно, что доходов с транзита хватит лишь на то, чтобы поддерживать украинскую ГТС в рабочем состоянии. Но и это не факт, так как учитывая запредельный уровень украинской коррупции, не исключено, что сильно съежившиеся доходы от транзита будут просто разворованы, а газотранспортная система будет продолжать медленно умирать своей смертью. И вовсе не факт, что она вообще просуществует в рабочем состоянии все эти десять лет.

Есть и кое-что по мелочам: например, Германия должна помочь Украине с «зеленой энергией». Тоже хорошее условие, учитывая, как с этой «зеленой энергией» все в порядке у Германии. Там в нее инвестированы громадные средства, понастроены огромные поля ветряков и солнечных батарей, но выхлоп от всех этих инвестиций что-то не особо впечатляет. Даже в самой Германии признают, что «зеленая энергетика» привела к тому, что на немецких электростанциях снова жгут уголь. И жгут в приличных количествах. В Германии прекрасно осознают, что если даже заставить всю территорию ветряками и солнечными панелями, — этого явно не хватит на очень энергоемкую промышленность. Деиндустриализованная Украина — дело другое, но инвестиции туда — штука очень рискованная. Можно найти применение деньгам и получше, чем вкладывать их в черную дыру под названием Украина.

Но все эти условия — лишь хорошая мина при плохой игре. Американцы признали, что проиграли свою битву с «Северным потоком — 2». Нынешняя администрация винит в этом бывшего президента Дональда Трампа, который якобы мало делал для того, чтобы остановить российский проект. Конечно же, администрация Байдена лукавит, так как Трамп делал все, чтобы задушить строящийся газопровод. Причем к политике примешивалась и экономика, так как Трамп мечтал подсадить всю Европу на сжиженный природный газ из США. И все эти санкции, которые вводил Трамп, на каком-то этапе даже сработали и прилично затормозили строительство. Но лишь на время. И теперь республиканцы тоже используют «Северный поток — 2» для критики администрации Байдена. Например, один из ведущих республиканских сенаторов Тед Круз заявил, что запуск «Северного потока — 2» — это «катастрофа для США и победа Путина на поколение вперед». Тед Круз, конечно, очень сильно преувеличивает, но зато его слова прекрасно показывают весь градус истерики, которую вызывает этот проект.

И, вообще, очень странная ситуация, когда судьбу Украины решают две страны за ее спиной, да и сама Германия, по сути, идет на поклон, как вассал к своему сюзерену, за неким разрешением, а сюзерен ставит свои условия. При том, что Германия — самая мощная страна Европы и фактический лидер Евросоюза. И понятно, что мнения Польши, прибалтийских стран или тем более Украины при таком раскладе вообще никто учитывать не будет. Если у Германии остался хоть какой-то суверенитет, то перечисленные страны — самые настоящие колонии, прикрывающиеся вывесками независимых государств.

В общем, Украине придется окончательно перейти на «словацкий газ» или покупать американский СПГ у Польши или Литвы, что будет очень дорого и достаточно сложно по логистике. А с огромными деньгами за транзит придется расстаться. В конце концов, это не очень хорошо, иметь экономические отношения со страной, с которой уже семь лет ведешь войну.