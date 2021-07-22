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Жительница Красноярска напала на медика из-за отказа в ПЦР-тесте
Происшествия
Жительница Красноярска напала на медика из-за отказа в ПЦР-тесте
Невские Новости

Красноярск, 22 июля. Медсестра подверглась нападению в одном из жилых домов по улице Судостроительная в Свердловском районе.

Врачи приехали по адресу, чтобы сделать ПЦР-тест пациентке, болеющей инфекцией. Другие жильцы квартиры также потребовали взять мазок на COVID-19 и у них. Медсестра, соблюдая регламент, делать это отказалась. Женщина пояснила, что выполняла распоряжение главного санитарного врача — не брать анализ на коронавирус у контактных пациентов. В результате на медицинского работника напали.

Пострадавшая получила телесные повреждения. У нападавшей женщины разбит телефон. Полицейские организовали проверку по факту нападения на медицинского работника. Медсестре выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

В Калуге медсестру уволили за сделанную инъекцию водой.

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