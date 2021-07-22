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Мощный взрыв прогремел в секторе Газа, есть пострадавшие

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:54
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в секторе Газа, есть пострадавшие
Global Look Press  /  Ashraf Amra / Keystone Press Agency

Газа, 22 июля. Очевидцы из числа гражданского населения в Газе сообщили о взрыве вблизи улицы Омара аль-Мухтара. В результате погиб один человек и еще десять были ранены. Пострадавшие в настоящий момент доставлены в больницу.

В управлении Гражданской обороны Газы заявили, что взрыв произошел вследствие детонации газовых баллонов на заправочной станции.

На данный момент в палестинском анклаве продолжается восстановление инфраструктуры, разрушенной в ходе весеннего обострения с Израилем. С 10 по 21 мая движение ХАМАС выпустило по еврейскому государству более 4360 ракет, убив при этом 12 и ранив 350 израильтян. Израиль, в свою очередь, отвечал авианалетами, обстрелами Газы с суши и моря. В результате были приведены в полную негодность до трех тысяч жилищ палестинцев, погибли 248 и получили ранения свыше 1900 человек.

С тех пор зафиксированы несколько эпизодов обмена ударами между ХАМАС и Израилем, которые, однако, не привели к возобновлению боевых действий. Последний подобный случай относится к началу июля, когда израильские ВВС атаковали военные объекты на территории сектора Газа в обмен на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в сторону еврейского государства.

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взрыв сектор газа
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