Мощный взрыв прогремел в секторе Газа, есть пострадавшие

Газа, 22 июля. Очевидцы из числа гражданского населения в Газе сообщили о взрыве вблизи улицы Омара аль-Мухтара. В результате погиб один человек и еще десять были ранены. Пострадавшие в настоящий момент доставлены в больницу.

В управлении Гражданской обороны Газы заявили, что взрыв произошел вследствие детонации газовых баллонов на заправочной станции.

На данный момент в палестинском анклаве продолжается восстановление инфраструктуры, разрушенной в ходе весеннего обострения с Израилем. С 10 по 21 мая движение ХАМАС выпустило по еврейскому государству более 4360 ракет, убив при этом 12 и ранив 350 израильтян. Израиль, в свою очередь, отвечал авианалетами, обстрелами Газы с суши и моря. В результате были приведены в полную негодность до трех тысяч жилищ палестинцев, погибли 248 и получили ранения свыше 1900 человек.

Palestinian girls play on the first day of Eid al-Adha near the rubbles of thier family houses which were destroyed by airstrikes during an 11-day war between Hamas and Israel last May, in Beit Hanoun in the northern Gaza Strip on July 20, 2021.

