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Новое уголовное дело завели на экс-министра ЖКХ Ростовской области
Общество
Новое уголовное дело завели на экс-министра ЖКХ Ростовской области
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Ростов-на-Дону, 22 июля. Второе уголовное дело возбудили против бывшего министра ЖКХ по Ростовской области Андрея Майера. Причиной стали средства, выделенные на реконструкцию парка в городе Зверево без проведения конкурсных процедур.

Как отметили в правоохранительных органах, выделенные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» составили 43,5 млн рублей.

В настоящее время Андрей Майер пребывает в СИЗО, где проходит по делу о благоустройстве парка на улице Вересаева Ростова-на-Дону. 

Ранее ФАН сообщал, что гендиректор «Респект-СМ» был арестован по делу о мошенничестве на космодроме Восточный в Благовещенске. Его обвинили в мошенничестве почти на 60 млн рублей при выполнении строительно-монтажных работ.

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жкх коррупция уголовное дело ростов на дону
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