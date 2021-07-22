Новое уголовное дело завели на экс-министра ЖКХ Ростовской области

Ростов-на-Дону, 22 июля. Второе уголовное дело возбудили против бывшего министра ЖКХ по Ростовской области Андрея Майера. Причиной стали средства, выделенные на реконструкцию парка в городе Зверево без проведения конкурсных процедур.

Как отметили в правоохранительных органах, выделенные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» составили 43,5 млн рублей.

В настоящее время Андрей Майер пребывает в СИЗО, где проходит по делу о благоустройстве парка на улице Вересаева Ростова-на-Дону.

Ранее ФАН сообщал, что гендиректор «Респект-СМ» был арестован по делу о мошенничестве на космодроме Восточный в Благовещенске. Его обвинили в мошенничестве почти на 60 млн рублей при выполнении строительно-монтажных работ.