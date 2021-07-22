В МИД РФ объяснили, как Москва отреагирует на рост напряженности в Афганистане

Москва, 22 июля. Россия готова принимать все необходимые меры в случае дальнейшей эскалации напряженности в Афганистане, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным ведомства, Москва не допустит агрессии запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 в отношении Таджикистана. Как отметили в министерстве, на сегодняшний день талибы почти полностью контролируют таджикско-афганскую границу, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на российскую военную базу в Таджикистане перебросят боевые машины пехоты БМП-2. Такие меры связаны с ростом напряженности в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.