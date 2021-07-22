Производители крепкого алкоголя отчитались о статистике продаж

Москва, 22 июля. Рост продаж крепкой алкогольной продукции зафиксирован в России.

Первые шесть месяцев текущего года продемонстрировали прирост в сегменте реализации крепкого алкоголя. Игроки рынка указывают, что продажи значительно прибавили к такому же периоду за прошлый год, который ранее считался рекордным.

Компания Beluga Group нарастила поставки на 1,3%, объем продаж организации достиг 6,5 млн дал. Алкогольная сибирская группа, которой принадлежат такие бренды, как «Хаски» и «Белая березка», прибавила 2%, выйдя на показатель в 3,4 млн дал. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что россияне все чаще предпочитают хорошо известные бренды, где цена и качество сбалансированы. Помимо этого, повышается популярность в секторе массовой водки.