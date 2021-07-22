Приамурский министр получил тяжелые травмы на отдыхе

Благовещенск, 22 июля. Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков серьезно травмировался во время отдыха, сообщили в СУ СКР по региону.

Мужчина находился на турбазе вместе с семьей. Во время вечернего обхода охранник нашел его со множественными повреждениями. Курдюкова доставили в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях, позднее в министерстве цифрового развития и связи подтвердили, что чиновник находится на больничном. По данному факту проводится проверка.

Еще один несчастный случай во время отдыха произошел в Оренбургской области. Местный житель попал в больницу с резаной раной живота после прыжка с тарзанке в реку, сообщало РИА56.