Первый замминистра природных ресурсов Хакасии стал подозреваемым в хищении

Красноярск, 22 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов Хакасии. Правоохранители подозревают его в крупном хищении.

В СК считают, что преступление было совершено во время процедуры ликвидации автономной организации. Уголовное дело могло стать основанием для увольнения чиновника. Рабочий договор с ним расторгнут 22 июля.

В Москве суд вынес приговор 43-летнему фигуранту. Он признан виновным в хищении 3,6 миллиарда рублей, сообщало РИАМО.