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Почему Белоруссия обязательно воссоединится с Россией
Общество
Почему Белоруссия обязательно воссоединится с Россией
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Западные санкции ударили не только по авиасообщению с Белоруссией, но и по стратегическому экспорту страны — продукции нефтехимической промышленности и производству удобрений. Однако Белоруссия готова к перестройке экспорта и уже приступила к освоению новых направлений.

Куда и через какие перевалочные пункты отправится продукция, произведенная в Белоруссии? Насколько успешной оказалась авиаблокада республики? По каким причинам страны Азии и Африки отказались участвовать в санкциях против Минска? Почему в США не воспринимают всерьез Тихановскую? И сможет ли Лукашенко проявить многовекторность и снова задружиться с ЕС и США? 

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, ответит белорусский политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской общественной палаты Николай Сергеев.

Брифинг Николая Сергеева пройдет в четверг, 22 июля, в 11:00. 

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. 
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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