Почему Белоруссия обязательно воссоединится с Россией

Западные санкции ударили не только по авиасообщению с Белоруссией, но и по стратегическому экспорту страны — продукции нефтехимической промышленности и производству удобрений. Однако Белоруссия готова к перестройке экспорта и уже приступила к освоению новых направлений.

Куда и через какие перевалочные пункты отправится продукция, произведенная в Белоруссии? Насколько успешной оказалась авиаблокада республики? По каким причинам страны Азии и Африки отказались участвовать в санкциях против Минска? Почему в США не воспринимают всерьез Тихановскую? И сможет ли Лукашенко проявить многовекторность и снова задружиться с ЕС и США?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, ответит белорусский политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской общественной палаты Николай Сергеев.

Брифинг Николая Сергеева пройдет в четверг, 22 июля, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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