Рост цен на одежду и обувь ожидается в России

Москва, 22 июля. Одежда и обувь в новом осенне-зимнем сезоне могут вырасти в цене на 10%. Таким прогнозом поделился президент розничной сети Baon Илья Ярошенко.

Ключевой причиной подорожания этих категорий товаров, по его словам, станет рост цен на перевозку и сырье. При этом закупки новых коллекций ретейлеры сокращать на намерены, цитирует эксперта «ФедералПресс».

Осенью одежда подорожает почти незаметно, однако в 2022 году цены в рознице возрастут на 18–20%, отметил Ярошенко. По мнению крупных торговых сетей, на ценниках также отражается ослабление рубля, передает РБК.

Россияне могут столкнуться с повышением стоимости смартфонов. Здесь причиной подорожания способна стать возможная нехватка микросхем на рынке.