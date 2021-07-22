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Рост цен на одежду и обувь ожидается в России

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:20
Экономика
Рост цен на одежду и обувь ожидается в России
ИА Народные новости  /  Мария Белякова

Москва, 22 июля. Одежда и обувь в новом осенне-зимнем сезоне могут вырасти в цене на 10%. Таким прогнозом поделился президент розничной сети Baon Илья Ярошенко.

Ключевой причиной подорожания этих категорий товаров, по его словам, станет рост цен на перевозку и сырье. При этом закупки новых коллекций ретейлеры сокращать на намерены, цитирует эксперта «ФедералПресс».

Осенью одежда подорожает почти незаметно, однако в 2022 году цены в рознице возрастут на 18–20%, отметил Ярошенко. По мнению крупных торговых сетей, на ценниках также отражается ослабление рубля, передает РБК.

Россияне могут столкнуться с повышением стоимости смартфонов. Здесь причиной подорожания способна стать возможная нехватка микросхем на рынке.

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одежда обувь рост цен
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