Кейт Миддлтон выложила фото принца Джорджа в честь дня рождения

Лондон, 22 июля. Принц Уильям и Кейт Миддлтон накануне разместили новый снимок их сына Джорджа, которому сегодня исполняется восемь лет. Кадр сделала Кейт, фотография для которой давно переросла из хобби в серьезное увлечение. Публикация также размешена на семейных аккаунтах четы в Instagram и Twitter.
На фото видно, что принц заметно повзрослел. Он сидит на капоте Land Rover, который принадлежал его покойному прадедушке — принцу Филиппу. Кембриджские таким образом хотели почтить память любимого родственника, которого не стало в апреле этого года.
На Джордже надета синяя футболка-поло в оранжевую полоску от John Lewis и хлопковые шорты.
«Завтра исполняется восемь (!) лет», — написано под публикацией.
Поклонники королевской семьи не скрывают восторга от праздника и отметили в комментариях, как сын похож на своего отца и бабушку.
«О боже мой, посмотри, насколько он похож на своего папу и бабушку. С Днем Рождения, юный принц!» — пишут они.
Благодаря тому, что Великобритания недавно вышла из длительного периода локдауна, принц Джордж теперь может отпраздновать свой день рождения расширенным составом гостей.
Принц родился в британской столице 22 июля 2013 года, в госпитале Святой Марии. Там же появились на свет и его отец и дядя в 1982 и 19854 годах соответственно. Новорожденный сразу же получил титул первого в истории принца Кембриджского, а 23 октября 2013 года Кембриджского крестили в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
Ранее сообщалось, как принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят Джорджа к восхождению на британский престол. Именинник занимает третье место в очереди на трон.