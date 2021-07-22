Кейт Миддлтон выложила фото принца Джорджа в честь дня рождения

Лондон, 22 июля. Принц Уильям и Кейт Миддлтон накануне разместили новый снимок их сына Джорджа, которому сегодня исполняется восемь лет. Кадр сделала Кейт, фотография для которой давно переросла из хобби в серьезное увлечение. Публикация также размешена на семейных аккаунтах четы в Instagram и Twitter.

На фото видно, что принц заметно повзрослел. Он сидит на капоте Land Rover, который принадлежал его покойному прадедушке — принцу Филиппу. Кембриджские таким образом хотели почтить память любимого родственника, которого не стало в апреле этого года.